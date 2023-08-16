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السودان يفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران شرقي البلاد

جانب من مدينة بورتسودان في شرق السودان
17 أغسطس 2023 00:02

الخرطوم (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الطيران المدني في السودان، فتح المجال الجوي شرقي البلاد أمام حركة الطيران.
وأفادت «الهيئة» في بيان، أنها أصدرت نشرة طيارين «نوتام» بفتح المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بالمسارات الشرقية للبلاد.
وأشارت إلى تدشين مركز الملاحة الجوية البديل في مدينة بورتسودان شرقي البلاد. ومنذ اندلاع الأزمة منتصف أبريل الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني إغلاق المجال الجوي باستثناء الرحلات الإنسانية وعمليات الإجلاء.
أمنياً، أعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس، السيطرة على كامل المناطق التي سيطرت عليها سابقاً قوات «الحركة الشعبية - شمال» برئاسة عبد العزيز الحلو، في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد.

السودان
أزمة السودان
حركة الطيران
هيئة الطيران المدني
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