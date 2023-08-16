تونس.. إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ 630 شخصاً

تونس (الاتحاد)

أعلنت السلطات التونسية، إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية في يوم واحد، شملت إنقاذ 630 شخصاً بينهم 80 تونسياً.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان، إن «وحداتها تمكنت من إحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ قرابة 630 شخصاً».

وأوضحت أن «نحو 550 شخصاً من الذين حاولوا عبور البحر المتوسط من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، أما البقية فهم تونسيون».

وفي السياق، أشار البيان إلى إلقاء الوحدات المختصة في محافظة صفاقس القبض على نحو 20 شخصاً، بتهمة التورط بالوساطة أو تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.