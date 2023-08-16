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النيجر.. مقتل 17 جندياً بهجوم قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو

جنود يقفون في حراسة مقر رسمي بالعاصمة نيامي (أ ف ب)
17 أغسطس 2023 01:12

عواصم (وكالات)

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قُتل 17 جندياً في كمين نصبه إرهابيون في النيجر عشية اجتماع لقادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لبحث نشر «قوة احتياط» لإعادة النظام الدستوري في النيجر.
وأعلنت وزارة الدفاع في النيجر، أمس، مقتل 17 جندياً وإصابة 20 آخرين في هجوم قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. 
وذكرت الوزارة في بيان، أن «فرقة من القوات المسلحة كانت تتحرك بين منطقتي بوني وتورودي عندما وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو». 
وأضافت أن «الحصيلة غير النهائية بين الجنود هي 17 قتيلاً و20 جريحاً إصابة 6 منهم خطيرة، وتم إجلاؤهم جميعاً إلى نيامي».
وقالت الوزارة، إن «الهجوم المضاد الذي شنه الجيش جواً أسفر عن «تحييد» أكثر من 100 إرهابي، كانوا يتراجعون على طابورين بمحورين يتألف كل منهما من 50 دراجة نارية».
وتشهد منطقة الساحل في أفريقيا تمرّداً إرهابياً منذ أكثر من عقد بدأ في شمال مالي عام 2012 قبل أن يمتد إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين عام 2015.
وتشهد منطقة «الحدود الثلاثية» بين البلدان الثلاثة عادة هجمات ينفّذها متمرّدون على ارتباط بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين. وأسفرت الاضطرابات عن مقتل آلاف الجنود وعناصر الشرطة والمدنيين ودفعت الملايين للفرار من منازلهم.
جاء الهجوم عشية اجتماع من المقرر أن يعقده قادة جيوش الدول المنضوية في مجموعة «الإيكواس» في غانا اليوم الخميس وغداً الجمعة، لمتابعة قرار زعماء دولهم الأسبوع الماضي بشأن نشر «قوة احتياط» لإعادة النظام الدستوري في النيجر.
ومطلع أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول «الإيكواس»، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
إلى ذلك، توجه على محمد الأمين زين رئيس وزراء النيجر، المعين من المجلس العسكري، إلى تشاد المجاورة، في أول زيارة خارجية له. 

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