الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية ويزيل ألغاماً أرضية

مقديشو (الاتحاد)

نفذ الجيش الوطني الصومالي عملية عسكرية مخططة في قرى عدة واقعة بين محافظتي هيران وغلغدود وسط البلاد.

وقاد العملية العسكرية قائد الكتيبة الـ26 العقيد إسماعيل عبدي مالك مالن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، حيث نجحت الكتيبة في فتح الطريق الرابط بين مدينتي «محاس ووبحو».

وطبقاً للوكالة: «عمل الجيش الوطني خلال تنفيذ العملية على إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها فلول ميليشيات الشباب والتي فرت من تلك المناطق».

وأمس الأول، أعلنت السلطات الصومالية، مقتل 5 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية بولاية «غلمدغ».

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا»، أن «العملية العسكرية المشتركة للجيش الوطني والقوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) جرت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بمنطقة على بعد 35 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة غلعد». وأوضحت أن «العملية أسفرت عن تدمير قاعدة كبيرة لميليشيات الشباب في المنطقة والتي كانت تخطط منها لشن الهجمات الإرهابية».