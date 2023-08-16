بايدن يزور المناطق المنكوبة في هاواي الأسبوع المقبل

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل الأسبوع المقبل هاواي لتفقد المناطق المنكوبة بالحرائق بعدما تجاوزت حصيلة ضحايا الحرائق الأكثر فتكاً في الولايات المتّحدة منذ أكثر من قرن 100 قتيل، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وسيلتقي بايدن وزوجته الاثنين في جزيرة ماوي "مسعفين وناجين إضافة إلى مسؤولين فدراليين ومحليّين"، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية في بيان.

وأوضح البيان أنّ "الرئيس يواصل قيادة استجابة حكومية كاملة لحرائق ماوي الفتّاكة، وقد التزم تقديم كلّ ما يحتاجه سكّان هاواي من الحكومة الفدرالية خلال فترة تعافيهم من هذه الكارثة".

وحذّر حاكم الولاية جوش غرين مراراً من أنّ الحصيلة النهائية لحرائق الأسبوع الماضي التي سوّت مدينة لاهاينا بالأرض يمكن أن ترتفع بشكل كبير، مبدياً خشيته من أن تزداد بمرتين أو ثلاث عن الحصيلة الحالية البالغة 106 قتلى.

وسارع بايدن لإعلان الكارثة الطبيعية في هاواي، في إجراء يتيح إرسال مساعدات طارئة من الحكومة الفدرالية، واتصل مرّات عدّة بغرين.



