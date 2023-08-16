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زلزال قوي يضرب تايوان

زلزال
16 أغسطس 2023 09:43

أفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان بأن زلزالاً بقوة 7ر4 درجة ضرب ساحل مقاطعة "هوالين" شرق البلاد، في الساعة الواحدة وتسع دقائق صباح اليوم الأربعاء.

وذكر المركز المعني برصد الزلازل، التابع لمكتب الأرصاد الجوية أن مركز الزلزال وقع على بعد 8ر21 كيلومتر، شمال شرق مقاطعة هوالين، على عمق 6ر17 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية ة"سي.إن.إيه" اليوم.

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ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال. وكانت سلسلة من الزلازل قد ضربت تايوان، بلغت ذروتها بزلزال قوته 3ر5 درجة، وقع مركزه في مقاطعة "بينجتونج" جنوب تايوان في العاشر من يونيو الماضي.

المصدر: د ب أ
زلزال
تايوان
هزة أرضية
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