عشرات المصابين جراء العاصفة "لان" في اليابان

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء العاصفة الاستوائية "لان" التي ضربت المناطق الواقعة غرب ووسط اليابان مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة إلى نحو 50 حالة.

وقال تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه” أمس إن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت أعلى مستوى تحذير طوارئ من هطول أمطار غزيرة في محافظة "توتوري"، مشيرا إلى أن السلطات حثت المواطنين على توخي الحذر من حدوث انهيارات طينية وفيضانات.

وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء معظم رحلاتها اليوم من وإلى المطارات في غرب ووسط اليابان، لافتة إلى أنه قد يتجاوز إجمالي الرحلات الداخلية الملغاة 800 رحلة. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة ببطء نحو الشمال مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة.