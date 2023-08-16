بايدن يعتزم زيارة هاواي في أعقاب حرائق الغابات المدمرة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيتوجه قريبا إلى هاواي في أعقاب حرائق الغابات المدمرة التي أودت بحياة العشرات.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في ميلووكي بولاية ويسكونسن: "سأتوجه أنا وزوجتي جيل إلى هاواي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف بايدن أنه يريد التأكد من حصول سكان مقاطعة ماوي في الولاية على الدعم الذي يحتاجون إليه، واعدا بأن: "كل ما يحتاجونه، سيحصلون عليه".

وكان بايدن قد تعهد بإغاثة الحكومة لشعب هاواي بعد يومين من اندلاع الحرائق الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأميركي أيضا إنه اتصل بحاكم هاواي جوش جرين الثلاثاء "لمناقشة تعافي هاواي بعد أكثر حرائق الغابات دموية منذ قرن والتي أودت بحياة 99 شخصا".

وذكر بايدن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "طمأنت الحاكم بأن هاواي ستستمر في الحصول على كل ما تحتاجه من الحكومة الاتحادية".

واندلعت حرائق الغابات في 8 أغسطس في عدة أماكن في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة، والتي تشترك في اسم الولاية الأميركية نفسها. وتضررت بلدة لاهاينا الصغيرة في ماوي، التي كان عدد سكانها 13 ألف نسمة قبل الكارثة، بشكل خاص. وتبدو العديد من الشوارع هناك وكأنها منطقة حرب. وقد دمر مركز لاهاينا بالكامل، بينما لا تزال فرق الطوارئ تبحث عن المفقودين. وقالت شرطة ماوي إنه حتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد الوفيات المؤكدة 99 شخصا، تم التعرف على أربع منها فقط.