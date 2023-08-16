الخميس 17 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتلى بتحطم طائرة في فرنسا

رجال الدرك الفرنسي يقفون في حراسة لحطام طائرة سياحية غرب فرنسا
16 أغسطس 2023 08:39

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرة ذات محرك واحد الثلاثاء في غرب فرنسا ، بالقرب من نانت، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني. ووفقاً لتقارير إعلامية، اختفت الطائرة من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بعد ظهر يوم الثلاثاء وتحطمت بالقرب من نهر لوار، بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي. وفي البداية ، تم انتشال شخص واحد فقط من الضحايا من الحطام.

وقاد الطائرة الصحفي التلفزيوني الفرنسي المعروف جيرار لو كلارك ، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية وأكدتها شبكة "سي نيوز" التي يعمل لديها.

أخبار ذات صلة
مبابي بين «الشك» و«الشفافية»!
إسطبلات الشراع تحقق «ثلاثية ذهبية» في «فيتشي الدولية»

يشار إلى أن لو كلارك طيار متمرس. وذكرت صحيفة لو باريزيان أن ابنة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق رينيه مونوري كانت أيضا على متن الطائرة.

المصدر: وكالات
باريس
فرنسا
تحطم طائرة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
شرطة دبي تطلق مبادرة "التزامكم سعادة "
الإمارات
شرطة دبي تطلق مبادرة "التزامكم سعادة "
اليوم 20:27
«ياباني» يقترب من ليفربول
الرياضي
«ياباني» يقترب من ليفربول
اليوم 20:25
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
الرياضي
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
اليوم 20:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©