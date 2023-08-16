قتلى بتحطم طائرة في فرنسا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرة ذات محرك واحد الثلاثاء في غرب فرنسا ، بالقرب من نانت، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني. ووفقاً لتقارير إعلامية، اختفت الطائرة من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بعد ظهر يوم الثلاثاء وتحطمت بالقرب من نهر لوار، بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي. وفي البداية ، تم انتشال شخص واحد فقط من الضحايا من الحطام.

وقاد الطائرة الصحفي التلفزيوني الفرنسي المعروف جيرار لو كلارك ، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية وأكدتها شبكة "سي نيوز" التي يعمل لديها.

يشار إلى أن لو كلارك طيار متمرس. وذكرت صحيفة لو باريزيان أن ابنة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق رينيه مونوري كانت أيضا على متن الطائرة.