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11 قتيلاً و59 جريحاً بانفجار في الدومينيكان

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد انفجار في سان كريستوبال بجمهورية الدومينيكان
16 أغسطس 2023 08:49

قُتل 11 شخصا بينهم رضيع وأصيب 59 وفُقِد أثر آخرين جرّاء انفجار قوي، ولم يُعرف مصدره في منطقة تجاريّة في محافظة سان كريستوبال بجنوب جمهورية الدومينيكان حسب حصيلة أعلنتها السلطات الثلاثاء.

هزّ الانفجار منطقة تجاريّة في سان كريستوبال، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، الاثنين عند نحو الساعة 15,10 (19,10 ت غ)، وتسبّب في اندلاع حريق وتصاعد عمود ضخم من الدخان.
وأبلغ مركز عمليّات الطوارئ عن 11 حالة وفاة على الأقلّ و59 إصابة.
ومازال رجال الإطفاء يعملون بعد ظهر الثلاثاء على إخماد الحريق.
وقال الرئيس الدومينيكاني لويس أبي نادر الثلاثاء خلال تفقّده المنطقة المنكوبة "أعبّر عن خالص التعازي لأسر الأشخاص الذين لقوا حتفهم".
وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص، بينهم رضيع يبلغ أربعة أشهر.
وأضاف أبي نادر "نحن نبذل كل ما في وسعنا للتحقيق بشأن وضع الأشخاص المفقودين"، مؤكدا أنه سيكون هناك "تحقيق لمعرفة مصدر هذا الحادث المروّع وأسبابه".

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وقالت الحكومة الدومينيكيّة إنّ نحو 500 من أفراد قوّات الأمن والدفاع المدني وإدارات مكافحة الحرائق انتشروا في المنطقة. واستعين بكلاب للبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المدمّرة.
وشدّد أبي نادر على ضرورة "إنقاذ أرواح المتضرّرين والمصابين".
من جهته قال رئيس بلديّة سان كريستوبال، خوسيه مونتاس، لصحيفة "ليستين دياريو" إنّ السلطات تأمل في "إخماد الحريق بالكامل خلال الساعات المقبلة، حتى يتمكّن جميع الفنّيين ورجال الإطفاء والمسؤولين من تحديد سبب الانفجار".

المصدر: وكالات
حريق
رجال الإطفاء
الدومينيكان
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