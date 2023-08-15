إجلاء سكان قرى في كندا بسبب حرائق الغابات

تواصلت، الثلاثاء، عمليات الإجلاء الجوية في المناطق النائية من الشمال الكندي الذي ضربته حرائق غابات "ابتلعت" الطرق، ودفعت المدينة الرئيسية في المنطقة الشمالية الغربية إلى إعلان حالة الطوارئ.

وأجلي نحو 168 ألف شخص في كندا منذ بدء موسم الحرائق الذي حطم كل الأرقام القياسية. وفي مناطق الشمال الغربي حيث اندلع أكثر من 230 حريقا، تم حتى الآن إجلاء 15 في المئة من السكان، أي أكثر من ستة آلاف شخص، بحسب السلطات.

وقال مايك وستويك من الجهاز الإقليمي لمكافحة الحرائق إن القرى المعنية تبعد مئات الكيلومترات الواحدة من الأخرى، ما يجعل إخلاء سكانها من طريق البر أمرا "بالغ الصعوبة"، لافتا إلى أن كتيبة من 120 جنديا نشرت الثلاثاء لتسهيل عمليات الإجلاء الجوية.

يقيم جوردان إيفوي (28 عاما) في قرية طلب من سكانها الـ2250 إخلاء منازلهم، وكان يأمل مغادرة مسكنه في شاحنته ليلجأ إلى مقاطعة "ألبرتا". لكن حريق غابات شديدا أجبره الاثنين على أن يعود أدراجه ويفر في طائرة عسكرية.

قال "لم أكن قادرا على مشاهدة أي شيء أمامي (...) فقدت شبكة الاتصالات وهذا الأمر زاد من قلقي".

خشي إيفوي أن "تذوب" إطارات شاحنته لشدة الحرارة، وأضاف أن "النيران كانت تبتلع الطريق السريعة. كانت تلك اللحظة الأكثر رعبا في حياتي".

ومساء الاثنين، أعلنت العاصمة الإقليمية ييلونايف (نحو عشرين ألف نسمة) حالة الطوارئ.

وسجلت مقاطعة كولومبيا البريطانية المجاورة، والتي لم تنج من حرائق الغابات، درجة حرارة تجاوزت أربعين مئوية، في ما يعد سابقة في كندا هذا العام، وفق ما قالت وزارة البيئة الثلاثاء.

ترتفع درجة الحرارة في كندا بشكل أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي، وقد واجهت في السنوات الأخيرة ظواهر مناخية قصوى ازدادت حدّتها وتواترها بسبب تغيّر المناخ.