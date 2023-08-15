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مقتل 5 إرهابيين في الصومال

جنود صوماليون (أرشيفية)
16 أغسطس 2023 00:54

مقديشو (الاتحاد)

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أعلنت السلطات الصومالية، أمس، مقتل 5 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية بولاية «غلمدغ» وسط البلاد. 
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا»، أن «5 من عناصر ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي قتلوا في عملية عسكرية مخططة بولاية غلمدغ».
وقالت إن «العملية العسكرية المشتركة للجيش الوطني والقوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) جرت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بمنطقة على بعد 35 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة غلعد».
وأوضحت الوكالة أن «العملية العسكرية أسفرت عن تدمير قاعدة كبيرة لميليشيات الشباب في المنطقة والتي كانت تخطط منها لشن الهجمات الإرهابية».
وفي السياق، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الجيش في طريقه لتحرير المنطقتين المتبقيتين في ولاية «غلمدغ» من فلول «الشباب» واستعادة السيطرة عليها قريباً.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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