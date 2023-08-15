الأربعاء 16 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

النيجر.. اجتماع لقادة جيوش «الإيكواس» وتركيز أميركي على الدبلوماسية

سكان العاصمة نيامي يمارسون حياتهم بشكل طبيعي رغم التطورات السياسية في بلادهم (أ ف ب)
16 أغسطس 2023 00:54

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
واشنطن: العلاقة مع «طالبان» رهن بتحسن وضع الأفغانيات
توجيه اتهامات لترامب في ولاية جورجيا

يجتمع قادة جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، غداً الخميس، في غانا لترتيب تدخل عسكري محتمل في النيجر.
وقال متحدث باسم «إيكواس»، أمس، إن «قادة جيوش دول المجموعة سيلتقون يومي الخميس والجمعة 17 و18 أغسطس الجاري في أكرا عاصمة غانا، للترتيب لتدخل عسكري محتمل لاستعادة الديمقراطية في النيجر».
وكان المتحدث باسم رئيس نيجيريا أجوري نجيلالي قال، الاثنين، إن مجموعة «إيكواس» لا تقترب من التدخل العسكري في النيجر، ولا تتعجل الحرب أيضاً، مشيراً إلى أنَّ إعلان المجلس العسكري الاستعداد لمحاكمة الرئيس محمد بازوم هو «تشتيت غير ضروري».
وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، أنه لا يزال هناك فرصة للدبلوماسية لإعادة الإمور إلى نصابها في النيجر.
وصرح بلينكن للصحافيين: «لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية لتحقيق النتائج التي نريد، أي عودة الانتظام الدستوري، وأعتقد أنه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة». وأضاف: «الضغط الذي تمارسه دول عدة، بما في ذلك عبر الإيكواس على القادة العسكريين المسؤولين عن تعطيل الانتظام الدستوري في النيجر يتزايد».

إيكواس
الإيكواس
النيجر
أميركا
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
سان جيرمان ومبابي.. «التقارب الغامض»!
الرياضي
سان جيرمان ومبابي.. «التقارب الغامض»!
اليوم 12:18
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
الرياضي
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
اليوم 12:15
الأندية تهرب من راموس!
الرياضي
الأندية تهرب من راموس!
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©