النيجر.. اجتماع لقادة جيوش «الإيكواس» وتركيز أميركي على الدبلوماسية

عواصم (الاتحاد، وكالات)

يجتمع قادة جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، غداً الخميس، في غانا لترتيب تدخل عسكري محتمل في النيجر.

وقال متحدث باسم «إيكواس»، أمس، إن «قادة جيوش دول المجموعة سيلتقون يومي الخميس والجمعة 17 و18 أغسطس الجاري في أكرا عاصمة غانا، للترتيب لتدخل عسكري محتمل لاستعادة الديمقراطية في النيجر».

وكان المتحدث باسم رئيس نيجيريا أجوري نجيلالي قال، الاثنين، إن مجموعة «إيكواس» لا تقترب من التدخل العسكري في النيجر، ولا تتعجل الحرب أيضاً، مشيراً إلى أنَّ إعلان المجلس العسكري الاستعداد لمحاكمة الرئيس محمد بازوم هو «تشتيت غير ضروري».

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، أنه لا يزال هناك فرصة للدبلوماسية لإعادة الإمور إلى نصابها في النيجر.

وصرح بلينكن للصحافيين: «لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية لتحقيق النتائج التي نريد، أي عودة الانتظام الدستوري، وأعتقد أنه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة». وأضاف: «الضغط الذي تمارسه دول عدة، بما في ذلك عبر الإيكواس على القادة العسكريين المسؤولين عن تعطيل الانتظام الدستوري في النيجر يتزايد».