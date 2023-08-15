اليمن.. تظاهرة في «حيس» احتجاجاً على إغلاق الطرق والمعابر الإنسانية

عدن (الاتحاد)

تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة «حيس» بمحافظة الحديدة، أمس، احتجاجاً على إغلاق جماعة الحوثي الطرق والمعابر الإنسانية. وحضّ آلاف المتظاهرين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة على التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الحوثي والضغط عليها لفتح الطرقات ورفع معاناة المدنيين.

وأكد المشاركون في التظاهرة رفضهم للاستمرار في إغلاق طريق «حيس - الجراحي» من قبل جماعة الحوثي، والذي يعتبر شريان حياة لأبناء مديريات محافظة الحديدة خاصة، وأهالي محافظات تعز وإب وغيرها بشكل عام.

وطالب المشاركون في بيان، بسرعة فتح الطريق وبقية الطرق في المحافظات التي تعاني من الحصار الحوثي لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون جراء سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها جماعة الحوثي.

ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على جماعة الحوثي لفتح طرق «حيس - الجراحي»، وبقية الطرق والمعابر في بقية المحافظات. وشارك في التظاهرة، قادة سياسيون وبرلمانيون وعسكريون وزعماء قبائل.