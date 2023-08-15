الأربعاء 16 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليمن.. تظاهرة في «حيس» احتجاجاً على إغلاق الطرق والمعابر الإنسانية

جانب من الوقفة الاحتجاجية في حيس (من المصدر)
16 أغسطس 2023 00:54

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تعرض الوساطة لبيع نفط «صافر»
مقتل ضابط مكلف بالتحقيق باغتيال مسؤول «الأغذية العالمي» في تعز

تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة «حيس» بمحافظة الحديدة، أمس، احتجاجاً على إغلاق جماعة الحوثي الطرق والمعابر الإنسانية. وحضّ آلاف المتظاهرين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة على التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الحوثي والضغط عليها لفتح الطرقات ورفع معاناة المدنيين.
وأكد المشاركون في التظاهرة رفضهم للاستمرار في إغلاق طريق «حيس - الجراحي» من قبل جماعة الحوثي، والذي يعتبر شريان حياة لأبناء مديريات محافظة الحديدة خاصة، وأهالي محافظات تعز وإب وغيرها بشكل عام.
وطالب المشاركون في بيان، بسرعة فتح الطريق وبقية الطرق في المحافظات التي تعاني من الحصار الحوثي لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون جراء سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها جماعة الحوثي.
ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على جماعة الحوثي لفتح طرق «حيس - الجراحي»، وبقية الطرق والمعابر في بقية المحافظات. وشارك في التظاهرة، قادة سياسيون وبرلمانيون وعسكريون وزعماء قبائل.

حيس
الحديدة
جماعة الحوثي
اليمن
الأزمة اليمنية
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
سان جيرمان ومبابي.. «التقارب الغامض»!
الرياضي
سان جيرمان ومبابي.. «التقارب الغامض»!
اليوم 12:18
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
الرياضي
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
اليوم 12:15
الأندية تهرب من راموس!
الرياضي
الأندية تهرب من راموس!
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©