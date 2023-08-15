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مقتل ضابط مكلف بالتحقيق باغتيال مسؤول «الأغذية العالمي» في تعز

جانب من مدينة تعز في اليمن
16 أغسطس 2023 00:54

عدن (الاتحاد)

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قتل مسلحون مجهولون، أمس، عضو اللجنة المشتركة للتحقيق في جريمة اغتيال مسؤول برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي، وسط مدينة تعز.
وقالت مصادر أمنية، إن مسلحين أطلقوا النار على ضابط في الأمن السياسي، في حي الجمهوري شرق مدينة تعز وأردوه قتيلاً في الحال قبل أن يلوذوا بالفرار.
وبحسب المصادر، فإن الضابط المستهدف هو أحد الضباط المسؤولين عن التحقيق في جريمة اغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي بمدينة «التربة» الشهر الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن عملية اغتيال الضابط جاءت بعد يومين من تلقيه تهديدات بالتصفية على خلفية عمله في التحقيق بقضية مقتل حميدي.
وفي الـ21 من يوليو الماضي، اغتيل ممثل فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي برصاص مسلحين في مدينة «التربة» جنوب تعز.
وفي سياق آخر، أحبطت القوات اليمنية المشتركة، أمس، محاولات تسلل لجماعة الحوثي غربي محافظة تعز.
وأفاد الإعلام العسكري بأن جماعة الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولات تسلل إلى تلال استراتيجية، كما حاولت استحداث مواقع، مؤكدًا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور «البرح» تعاملت مع المحاولات الحوثية بحزم، وأجبرتها على العودة بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفها.

تعز
اليمن
برنامج الغذاء العالمي
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