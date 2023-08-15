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العراق.. أوامر توقيف بحق 4 مسؤولين كبار بتهم الفساد

العراق.. أوامر توقيف بحق 4 مسؤولين كبار بتهم الفساد
16 أغسطس 2023 00:54

هدى جاسم (بغداد)

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أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، سلسلة أوامر قبض طالت 4 من كبار مساعدي رئيس حكومة سابق، بتهمة تتعلق باسترداد الأموال. 
وذكر القاضي أحمد عبد الله أحمد، رئيس الادعاء العام في مجلس القضاء، أن «سلسلة أوامر وجهت إلى الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) لملاحقة كل من عبد الأمير حسون على ومشرق عباس حسن ورائد جوحي حمادي وأحمد محمد نجاتي، على خلفية دعوى تقدمت بها دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق». 
ويمثل المتهمون الأربعة أبرز أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الحكومة العراقية السابقة مصطفى الكاظمي. 
وكانت مصادر عراقية ذكرت أن المتهمين الأربعة يمثلون جزءاً  من مجموعة كبيرة متورطة بعملية «سرقة  القرن» التي تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليار دولار من  أمانات مصرف الرافدين التي تم الكشف عنها العام الماضي. 
من جانب آخر، أفاد مصدر أمني عراقي، بتعرض رئيس «حزب المواطنة»، غيث التميمي، لمحاولة اغتيال في منطقة المنصور ببغداد فجر أمس.
وقال المصدر: إن «عبوة لاصقة استهدفت سيارة غيث التميمي ضمن شارع الأميرات في منطقة المنصور دون تسجيل إصابات».

مجلس القضاء الأعلى في العراق
العراق
القضاء العراقي
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