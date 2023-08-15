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زيلينسكي يزور خط الجبهة جنوبي أوكرانيا

زيلينسكي يزور خط الجبهة جنوبي أوكرانيا
16 أغسطس 2023 00:54

كييف (وكالات) 

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواقع الأمامية على الجبهة في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد، أمس، وذلك في أعقاب زيارته إلى منطقة دونيتسك. 
وقال زيلينسكي، خلال زيارة إلى مستشفى ميداني: «أشكركم على خدماتكم، وأشكركم على الدفاع عن أوكرانيا في هذا التوسع الجنوبي المهم». 
ووفقاً للتقارير، فإن المستشفى العسكري يستقبل ما يصل إلى 200 جريح يومياً، وذكر البيان أن الرئيس زار أفراد ثمانية ألوية مختلفة، ورافق زيلينسكي رئيس مكتبه، أندريه يرماك، ونائبه رومان ماشوفيتس. 
إلى ذلك، أعلنت الحكومة السويدية، أمس، أنها ستمنح أوكرانيا ذخائر وقطع غيار بقيمة أكثر من 300 مليون دولار.
وقال وزير الدفاع السويدي بول جونسون، إن حزمة المساعدات العسكرية، وهي الثالثة عشرة التي تقدّمها السويد لأوكرانيا ستشمل ذخائر وقطاع غيار لأنظمة أسلحة سبق أن تبرّعت بها ستوكهولم لكييف وتبلغ قيمتها حوالي 3.4 مليار كرون (313 مليون دولار).
والذخيرة والقطع مخصصة لمركبات مشاة قتالية من طراز «سي في-90» ومنظومات «آرتشر» المدفعية ودبابات «ليوبارد 2».
وتشمل الحزمة أيضاً معدات لإزالة الألغام وذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي. وأعلنت السويد في يناير أنها سترسل 50 من مركباتها القتالية المدرعة إلى أوكرانيا وتعهدت بإرسال منظومة «آرتشر» للمدفعية وقذائف «نلاو» الموجّهة المضادة للدبابات. 
وفي الشهر التالي، قالت إنها سترسل أيضاً «حوالي 10» دبابات «ليوبارد 2» إلى جانب أنظمة صواريخ دفاع جوي من طراز «إيريس-تي» و«هوك». وقال جونسون للصحافيين «خلال فترة الربيع والشتاء، أرسلنا حزم معدات كبيرة، أي أنظمة عديدة. نتأكد الآن من أنه بإمكان الأوكرانيين، على المدى الطويل، استخدامها لتحقيق نجاحات ميدانية».

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فولوديمير زيلينسكي
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