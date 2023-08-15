ارتفاع كبير لعدد قتلى حريق محطة وقود في داغستان

قالت وزارة الطوارئ الروسية، الثلاثاء، إن حصيلة قتلى حريق شب بمحطة وقود في منطقة داغستان جنوب روسيا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين ارتفعت إلى 35 شخصا على الأقل.

وقال مسؤولون إن الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات على جانب طريق سريع في مدينة "محج قلعة" عاصمة داغستان ليل الاثنين وتسبب في انفجارات لدى امتداده إلى محطة الوقود القريبة.

وأظهرت صور، نشرتها وزارة الطوارئ، أفراد فرق الإطفاء وهم يحاولون إخماد حريق ضخم إذ تصاعدت ألسنة اللهب إلى السماء.

وأظهرت لقطات مبنى من طابق واحد مشتعلا.

وأضافت وزارة الطوارئ، على تطبيق تلغرام "خلال عملية الإنقاذ في محج قلعة، عُثر على جثث خمس ضحايا آخرين. إجمالي عدد القتلى 35 قتيلا".

وقالت الوزارة إن 105 أشخاص أصيبوا. وقالت الخدمة الإعلامية في مكتب حاكم منطقة داغستان سيرجي ميليكوف، مساء الثلاثاء، إن 64 شخصا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات وإن 17 منهم نقلوا إلى مراكز طبية في العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، في وقت سابق نقلا عن وزارة الصحة في داغستان، أن 13 طفلا من بين المصابين.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن بيان لوزارة الطوارئ الروسية، أن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة لإخماد الحريق في محطة الوقود الذي امتد لمساحة بلغت 600 متر مربع.