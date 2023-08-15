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الكويت ترصد أول إصابة بمتحور جديد من فيروس كورونا

فيروس كورونا
15 أغسطس 2023 21:52

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، رصد متحور «إي جي 5» (5.EG) الذي يعد أحد المتحورات الفرعيةمن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن «ظهور تلك المتحورات يعتبر أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق»، لافتة إلى أنه تم رصد هذا المتحور الجديد في نحو 50 دولة حول العالم.
وأشارت الوزارة إلى أنه، استنادا للمعطيات العلمية الأولية، فلا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقاً غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم مؤكدة في الوقت ذاته على استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل الكويت.
ولفتت الوزارة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمراً متوقعا ولا يدعو للقلق حيث إن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات، مشيرة إلى ضرورة تجنب المخالطة في حال ظهور أي أعراض أو علامات لعدوى تنفسية.
ودعت إلى «استكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الاختطار والالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين ورواد المؤسسات الصحية العلاجية».

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المصدر: وكالات
الكويت
متحور جديد
فيروس كورونا
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سلالة فرعية
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