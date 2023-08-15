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السويد تقدم مساعدة عسكرية بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق قذائف
15 أغسطس 2023 21:23

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمنح أوكرانيا مساعدة عسكرية بقيمة أكثر من 300 مليون دولار أميركي.
وقال بول جونسون وزير الدفاع السويدي، إن حزمة المساعدات العسكرية، وهي الثالثة عشرة التي تقدّمها السويد لأوكرانيا، ستشمل ذخائر وقطاع غيار لأنظمة أسلحة سبق أن تبرّعت بها ستوكهولم لكييف وتبلغ قيمتها حوالى 3,4 مليارات كرون (313 مليون دولار).
الذخيرة والقطع مخصصة لمركبات مشاة قتالية من طراز «سي في-90» ومنظومات «آرتشر» المدفعية ودبابات «ليوبارد 2».
تشمل الحزمة أيضاً معدات لإزالة الألغام وذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي قال جونسون، إنها ضرورية.
أعلنت السويد، في يناير الماضي، أنها سترسل 50 من مركباتها القتالية المدرعة إلى أوكرانيا وتعهدت بإرسال منظومة «آرتشر» للمدفعية وقذائف «نلاو» الموجّهة المضادة للدبابات.
وفي الشهر التالي، قالت إنها سترسل أيضاً «حوالى 10» دبابات «ليوبارد 2» إلى جانب أنظمة صواريخ دفاع جوي من طراز «إيريس-تي» و«هوك».
وقال جونسون للصحافيين «خلال فترة الربيع والشتاء، أرسلنا حزم معدات كبيرة، أي أنظمة عديدة. نتأكد الآن من أنه بإمكان الأوكرانيين، على المدى الطويل، استخدامها لتحقيق نجاحات ميدانية».
وأفاد بأن الحكومة تهدف لإجراء تصويت برلماني على الحزمة الخميس، ما من شأنه أن يسمح للحكومة بأن تمضي قدما الجمعة.
قُدّرت قيمة حزمات المساعدات العسكرية السويدية إلى أوكرانيا حتى الآن بحوالى 17 مليار كرون (1,6 مليار دولار) بالمجموع.
وتبرّعت الدولة الاسكندنافية بحوالى 5,2 مليارات كرون كمساعدات إنسانية ومدنية.

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المصدر: وكالات
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