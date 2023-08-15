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زيلينسكي يزور الجنود على جبهة القتال في زابوريجيا

زيلينسكي يتحدث مع جنود على جبهة القتال في زابوريجيا
15 أغسطس 2023 21:11

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الأخير قام بزيارة إلى منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد والتقى مع قوات تشارك في الهجوم المضاد على القوات الروسية في الجنوب.
وظهر زيلينسكي في مقطع فيديو مع جنود أوكرانيين كبار وهم ينظرون في خريطة لساحة القتال عند ما وصفه مكتب الرئيس بأنه نقطة قيادة بالقرب من بلدة «أوريخيف».
وذكر المكتب، في بيان «استمع الرئيس إلى تقارير القادة بخصوص مسار الأعمال القتالية في مناطق الخطوط الأمامية... وناقش مع الألوية والمقاتلين القضايا التي تمثل أكبر المشكلات بالنسبة لوحداتهم».
وزار زيلينسكي، أمس الاثنين، الجبهة الشرقية حيث تفقد القوات الأوكرانية التي خاضت معارك لاستعادة أراض حول مدينة باخموت.
ومع بداية يونيو الماضي، بدأت أوكرانيا هجومها المضاد في الجنوب والجنوب الشرقي، على أمل إحداث صدع وسط القوات الروسية عن طريق التقدم جنوباً صوب بحر «أزوف».

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
جبهة القتال
زابوريجيا
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