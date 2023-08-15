تحذيرات من خروج الوضع في السودان «عن السيطرة»

حذّرت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في السودان بدأ «يخرج عن السيطرة» بعد أربعة أشهر من اندلاع التصعيد العسكري في منتصف أبريل الماضي.

وقالت الوكالات، في بيان مشترك «الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم. الإمدادات الطبية شحيحة. الوضع يخرج عن السيطرة».

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في تحديث أسبوعي، إن التصعيد تسبب في فرار مليون و17 ألفاً و449 شخصاً من السودان إلى الدول المجاورة ليصبحوا لاجئين، في حين يُقدر عدد النازحين داخل السودان بثلاثة ملايين و433 ألفاً و25 شخصاً.

ويواجه الملايين، الذين ظلوا في العاصمة الخرطوم ومدن بمنطقتي دارفور وكردفان، انقطاعات طويلة الأمد للكهرباء والاتصالات والمياه.

وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في إفادة في جنيف، إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى مقتل ما يزيد على أربعة آلاف شخص.