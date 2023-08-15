الأربعاء 16 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصين والهند تتوصلان إلى اتفاق حول المناطق الحدودية

قافلة للجيش الهندي في جبال الهيمالايا
15 أغسطس 2023 20:28

قالت الصين والهند، في بيان مشترك، خلال الجولة 19 لاجتماع على مستوى قادة القوات من الجانبين، اليوم الثلاثاء، إن الدولتين اتفقتا على الحفاظ على السلام والهدوء على الأرض في المناطق الحدودية.
وأضافت وزارة الدفاع الصينية، أن الطرفين أجريا مناقشات إيجابية وبناءة ومتعمقة بخصوص تسوية المسائل المتبقية على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي.
ووافق البلدان أيضاً على حل المشكلات المتبقية «بصورة عاجلة» والحفاظ على زخم الحوار والمفاوضات عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.
وفي 15 يونيو 2020، قُتل 20 جندياً هندياً بعد اشتباك مع القوات الصينية في لاداخ بوادي جالاون.
منذ ذلك الحين، عقد دبلوماسيون وقادة عسكريون اجتماعات أفضت إلى تخفيف التوترات بين البلدين.

أخبار ذات صلة
النفط ينخفض بفعل مخاوف النمو
الإمارات تبحث سبل تعزيز التعاون مع الصين
المصدر: وكالات
الهند
الصين
جبال الهيمالايا
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
سان جيرمان ومبابي.. «التقارب الغامض»!
الرياضي
سان جيرمان ومبابي.. «التقارب الغامض»!
اليوم 12:18
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
الرياضي
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
اليوم 12:15
الأندية تهرب من راموس!
الرياضي
الأندية تهرب من راموس!
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©