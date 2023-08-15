الصين والهند تتوصلان إلى اتفاق حول المناطق الحدودية

قالت الصين والهند، في بيان مشترك، خلال الجولة 19 لاجتماع على مستوى قادة القوات من الجانبين، اليوم الثلاثاء، إن الدولتين اتفقتا على الحفاظ على السلام والهدوء على الأرض في المناطق الحدودية.

وأضافت وزارة الدفاع الصينية، أن الطرفين أجريا مناقشات إيجابية وبناءة ومتعمقة بخصوص تسوية المسائل المتبقية على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي.

ووافق البلدان أيضاً على حل المشكلات المتبقية «بصورة عاجلة» والحفاظ على زخم الحوار والمفاوضات عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.

وفي 15 يونيو 2020، قُتل 20 جندياً هندياً بعد اشتباك مع القوات الصينية في لاداخ بوادي جالاون.

منذ ذلك الحين، عقد دبلوماسيون وقادة عسكريون اجتماعات أفضت إلى تخفيف التوترات بين البلدين.