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بوتين يقدم رؤيته من أجل حل للوضع في النيجر

جنود ينتشرون في شوارع نيامي عاصمة النيجر
15 أغسطس 2023 19:57

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رؤيته من أجل حل للوضع الراهن في النيجر، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية من أسيمي جويتا رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي.
وقال جويتا، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم "تويتر"، إن بوتين "شدد على أهمية الحل السلمي للوضع من أجل جعل منطقة الساحل أكثر استقرارا".
وقال الكرملين، في بيان، إن الرئيس المالي هو من أجرى الاتصال ببوتين.
وجاء في البيان أن "الطرفين ركزا بشكل خاص على الوضع الراهن في منطقة الصحراء والساحل وأكدا على وجه الخصوص على أهمية تسوية الوضع في جمهورية النيجر من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية فقط".
ودعت القوى الغربية وحكومات أفريقية، قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الرئيس محمد بازوم، المحتجز منذ 26 يوليو، إلى السلطة لكن المجلس العسكري رفض ذلك.

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المصدر: وكالات
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انقلاب
حل سلمي
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