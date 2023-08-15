وزير الدفاع الروسي: الأزمة في أوكرانيا كشفت ضعف الأسلحة الغربية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن قدرة أوكرانيا على القتال "مستنفدة تقريباً"، وإن الأزمة أظهرت نقاط ضعف في أنظمة الأسلحة الغربية ستكشفها موسكو قريباً.

وفي حديثه أمام مؤتمر أمني في موسكو، حضره وزير الدفاع الصيني، قال شويجو إن الصراع كان اختباراً مهماً لروسيا.

وأضاف شويجو، في كلمة معلنة نادرة بحسب نص قدمته وزارة الدفاع الروسية: "في العملية العسكرية الخاصة، كشف الجيش الروسي زيف أساطير كثيرة حول تفوق المعايير العسكرية الغربية".

وأردف شويجو أن "النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية الأوكرانية شبه مستنفدة".

وقال وزير الدفاع الروسي إنه سيعرض تفاصيل نقاط ضعف الأسلحة الغربية وإنه لا يخلو سلاح منها من نقاط ضعف.

وأضاف: "لدينا بيانات عن تدمير دبابات ألمانية ومدرعات أميركية وصواريخ بريطانية وأنظمة أسلحة أخرى.. نحن مستعدون لمشاركة تقييماتنا مع شركائنا".

واتهم شويجو أوكرانيا بأنها دأبت على استخدام البنية التحتية المدنية لإخفاء جنود ومعدات عسكرية ثقيلة وبأن كييف قصفت تجمعات سكانية مدنية في شرق أوكرانيا.

وقال إن أوكرانيا استخدمت صفقة الحبوب في البحر الأسود كغطاء لبناء مخازن أسلحة وذخائر في ميناء مدينة أوديسا وموانئ أخرى. ولطالما نفت أوكرانيا استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية وأي استهداف للمدنيين.

وفي تصريحات أشار بها إلى الصين، قال شويجو إن الغرب تعمد إثارة التوتر حول تايوان، وقارن الوضع هناك بالأزمة في أوكرانيا.

وأضاف شويجو: "في ظل هذه الظروف، تجاوزت العلاقات الثنائية بين روسيا والصين مستوى العلاقات الاستراتيجية من جميع النواحي، لتصبحا أكثر من مجرد حليفين".