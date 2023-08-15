قصف روسي على مواقع صناعية عسكرية أوكرانية

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إن قواتها قصفت ليلاً منشآت صناعية عسكرية في عدة مواقع في أنحاء أوكرانيا، بعد أن أعلنت سلطات مناطق في غرب أوكرانيا أن الهجمات الجوية خلفت ثلاثة قتلى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "المجمع الصناعي العسكري الأوكراني تعرض لأضرار كبيرة".

وأضافت أنها نفذت ضربات دقيقة بعيدة المدى على منشآت "رئيسية".

من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها دمرت 16 من أصل 28 صاروخ كروز أطلقتها روسيا خلال الليل. غير أن صاروخاً أصاب مصنعا لشركة "SKF" السويدية لتصنيع المحامل الكروية أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين.

وقال كارل بيرنستام المتحدث باسم الشركة، في تصريح صحفي "نشعر بالحزن الشديد لتأكيد مقتل ثلاثة من موظفينا في هذا الهجوم".

ودمرت الضربات أيضاً مجمعاً رياضياً في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا وأصابت ملعباً للأطفال في مدينة لفيف غربي البلاد.

وعلى خط المواجهة، حيث تقود كييف هجوماً عنيفاً، قالت روسيا إنها صدت عدة هجمات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضاً إنها اعترضت أربعة صواريخ فرنسية بعيدة المدى من طراز "SCALP" تم تسليمها إلى أوكرانيا في يوليو الماضي، وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس" تعد هذه العملية الأولى من نوعها.