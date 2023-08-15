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السعودية ومصر تبحثان الأوضاع في المنطقة

جانب من لقاء وزيري الخارجية المصري والسعودي (أ ف ب)
15 أغسطس 2023 18:16

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، العلاقات بين البلدين والأوضاع في كل من السودان وليبيا واليمن وسوريا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري "استقبل في مقر وزارة الخارجية، اليوم،  الأمير فيصل بن فرحان حيث تناولا سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة".
جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال اجتماع «مجموعة الاتصال الوزارية العربية» المعنية بسوريا المُنعقِد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال المتحدث ، في بيان نشره على حساب الوزارة الرسمي على موقع فيسبوك "أكد الوزيران، خلال الاجتماع، على الاعتزاز بالروابط الوثيقة والمتميزة والأخوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات".
وذكر السفير أبو زيد أن الاجتماع تطرق إلى التطورات التي تشهدها قضايا المنطقة وسبل تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية تجاهها، وفى مقدمتها الأوضاع في كل من السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا، حيث أكد الوزيران على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي.
وشددا على أن تكون الحلول المطروحة لتلك القضايا عربية خالصة، ويتسنى لشعوب المنطقة أن تحدد مصيرها بنفسها على نحو يُلبي طموحاتها في إرساء الاستقرار وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأضاف البيان "كما تناول الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية، حيث أحاط شكري وزير الخارجية السعودي بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها مصر مؤخراً بحضور كل من ملك الأردن والرئيس الفلسطيني، والتي أكدت على الثوابت الخاصة بحل القضية الفلسطينية وسبل دعم الوصول لحل عادل وشامل لها، يكفل للأشقاء في فلسطين إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

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