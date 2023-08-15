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لافروف يحذّر من خطر صدام نووي مع الغرب

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي
15 أغسطس 2023 17:48

حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، من خطر صدام القوى النووية، مع استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، وفقاً لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وقال لافروف، متحدثاً أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "اليوم، تضخ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي المزيد والمزيد من الأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا، من أجل إنقاذ مشروعهم الجيوسياسي المتمثل في احتواء روسيا وتقسيم العالم الروسي".
وأضاف: "ذلك يؤجج الصراع ويثير الانتشار غير المنضبط للأسلحة حول العالم.. إن طريقتهم المغامرة وغير المسؤولة تزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاثنين، أنها سترسل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية جديدة بقيمة 200 مليون دولار أميركي.
وإجمالا، أرسلت الولايات المتحدة، حتى 25 يوليو الماضي، ما قيمته أكثر من 43,7 مليار دولار أميركي من المساعدات العسكرية والأمنية لأوكرانيا، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).

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المصدر: د ب أ
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