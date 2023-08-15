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مودي بمناسبة عيد الاستقلال: الهند تمر بنقطة تحول حاسمة

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يخاطب الأمة خلال احتفالات يوم الاستقلال في القلعة الحمراء التاريخية في دلهي
15 أغسطس 2023 12:57

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، إن بلاده تمر بنقطة تحول حاسمة وإن لديها القوة لتشكيل النظام العالمي الجديد الذي ظهر في أعقاب جائحة كوفيد 19. 

وأكد رئيس الوزراء للمواطنين بزوغ شمس  "هند جديدة" تتمتع  بمستقبل مشرق في غضون  السنوات الخمس المقبلة، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" اليوم الثلاثاء.

وفي كلمة له أمام الأمة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 77 ، حث مودي المواطنين على استغلال الفرصة لتحقيق إمكانات البلاد، قائلاً إن القرارات والتضحيات التي بُذلت في هذه الفترة ستؤثر على البلاد لمدة ألف سنة مقبلة.

وقال مودي: "اليوم لدينا ديموغرافيا وديمقراطية وتنوع، وهذه العوامل الثلاثة ستمكنا من تحقيق كل أحلام الهند".

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وأضاف رئيس الوزراء إن الخبراء في شتى أنحاء العالم يقولون إن الهند لا يمكن إيقافها الآن.

وفي خطابه العاشر على التوالي في عيد الاستقلال، قال رئيس الوزراء إنه في عام 2014، قرر الناس دفع البلاد إلى الأمام.

وأضاف مودي: "لقد تحررت الهند من عصر عدم الاستقرار. في عام 2014 ، كنا من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم واليوم مع جهود المواطنين البالغ تعدادهم مليار و400 مليون نسمة أصبحنا خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهذا لم يتحقق بالصدفة ".

المصدر: وكالات
الهند
ناريندرا مودي
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