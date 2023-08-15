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وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية

وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية
15 أغسطس 2023 11:05

أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن والد الرئيس، الاقتصادي المعروف يون كي جونغ، توفي عن 92 عاماً اليوم الثلاثاء.

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ونُقل الراحل، الذي كان أستاذاً فخرياً في جامعة يونسي، إلى المستشفى بسبب مرض لم يتم تحديده.
وذكر مكتب يون في بيان "توجه الرئيس إلى المستشفى بعد احتفال يوم التحرير هذا الصباح، وكان إلى جانب والده حين وافته المنية".
وقال مسؤولون أميركيون إنه من المقرر أن يغادر يون البلاد اليوم الثلاثاء لحضور أول قمة ثلاثية قائمة بذاتها مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كامب ديفيد في ماريلاند، حيث سيطلقون سلسلة من المبادرات المشتركة في التكنولوجيا والتعليم والدفاع.
وأعلن مكتب يون أن الرئيس قرر إقامة جنازة خاصة تقتصر على أفراد الأسرة كي لا يكون هناك "فراغ في شؤون الدولة"، دون ذكر تفاصيل.

المصدر: وكالات
يون سوك-يول
كوريا الجنوبية
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