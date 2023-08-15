رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات بجنوب فرنسا

يكافح عدد كبير من رجال الإطفاء حرائق الغابات في جنوب فرنسا التي تسببت في إخلاء العديد من المخيمات التي تضم العديد من السياح.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين مساء الاثنين إنه كان هناك حريق مستعر في منطقة البرانس الشرقية. ودعا السكان والمصطافين إلى توخي الحذر الشديد.

وتم نشر فرقة الإطفاء مع 13 طائرة وثلاث طائرات مروحية وأكثر من 500 فرد. وقالت فرقة الإطفاء إن الحريق اندلع بعد الظهر بين سان أندريه ومنتجع أرجيليه سور مير الساحلي الشهير على البحر المتوسط. كما ذكرت محطة إذاعة "فرانس بلو" أن 300 هكتار من المساحة الطبيعية قد اشتعلت فيها النيران بالفعل.

ولا توجد غابات كبيرة متجاورة في المنطقة. وتم إخلاء ثلاثة معسكرات من العديد من المصطافين، وكذلك بعض المباني السكنية المهددة بالنيران وسوبر ماركت. وجرى إعداد صالة للألعاب الرياضية لاستيعاب الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. ويقع موقع الحريق غرب مدينة بربينيان، ليس بعيدا عن الحدود الإسبانية.