تردي أوضاع اللاجئين السودانيين في تشاد

الخرطوم (الاتحاد)

حذرت منظمة إغاثة دولية، أمس، من اندلاع أزمة إنسانية في تشاد بسبب تزايد أعداد اللاجئين من السودان، مشيرةً إلى وصول أكثر من 2000 نازح يومياً.

ولفتت المنظمة إلى أن أكثر من 350 ألف لاجئ سوداني وصلوا بالفعل إلى بلدة «أدريه» الحدودية في تشاد، داعيةً المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى تقديم المساعدة السريعة للاجئين. وأعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في وقت سابق، نزوح 4 ملايين شخص داخل وخارج السودان بسبب الأزمة التي اندلعت منذ أبريل، مبينةً أن 71 % منهم في ولاية الخرطوم وسط البلاد.

وفي 26 يوليو الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، فرار أكثر من 3.5 مليون شخص، منذ اندلاع الأزمة، مؤكدةً أن التقديرات الحالية لحالات النزوح على مدى أيام الأزمة تفوق الإجمالي المسجل خلال السنوات الأربع الماضية.

كما أشارت إلى أن الوصول للعديد من المناطق لا يزال مستحيلاً بسبب القتال.