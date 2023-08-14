5 قتلى بانفجارين منفصلين في روسيا

قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون في انفجارين منفصلين في روسيا الاثنين.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن شخصين قتلا وأصيب خمسة في انفجار بحقل «تالينسكوي» النفطي في منطقة «خانتي مانسيسك» الغنية بالنفط في غرب سيبيريا.

وأضافت الوكالة أن حريقا نشب على مساحة 100 متر مربع.

من جهة أخرى، نقلت الوكالة نفسها عن مكتب رئيس بلدية مدينة «محج قلعة» في منطقة داغستان بجنوب روسيا قوله، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار بمحطة لخدمة السيارات.

وأضافت «وفقاً للمعلومات الأولية، وقع انفجار في محج قلعة في مبنى لخدمة السيارات بالقرب من مركز جلوباس للتسوق. جميع خدمات الطوارئ مشاركة» في التعامل مع الحادث.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل عن الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة، على وسائل التواصل الاجتماعي، ما قالت إنه حريق كبير وتعليق صوتي يشير لوقوع الحادث في محطة للتزود بالغاز.