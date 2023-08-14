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اشتباكات مسلحة في طرابلس

الدخان يتصاعد من العاصمة الليبية (أرشيفية)
15 أغسطس 2023 01:08

حسن الورفلي (بنغازي)

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دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في عدد من شوارع العاصمة الليبية طرابلس، إثر احتجاز «قوة الردع الخاصة» لآمر «اللواء 444 قتال» محمود حمزة، في مطار معيتيقة الدولي خلال استعداده للسفر.
وقالت المصادر عسكرية، إن الشوارع التي شهدت الاشتباكات هي «عين زارة، وصلاح الدين، وطريق الشوك، وخلة الفرجان»، مشيرةً إلى أن الاشتباكات بين «اللواء 444 قتال» وجهاز الردع وإدارة العمليات للأمن القضائي.
وفي وقت سابق أمس، شهدت العاصمة الليبية حشودات عسكرية واسعة وحالة استنفار في صفوف الكتائب الأمنية. ويتبع «اللواء 444 قتال» منطقة طرابلس العسكرية، فيما يتبع «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، المجلس الرئاسي.

طرابلس
ليبيا
مطار معيتيقة
قوة الردع الخاصة
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