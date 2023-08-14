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وفاة 5 مهاجراً وفقدان 7 وإنقاذ 23 انقلب قاربهم قبالة سواحل تونس

أرشيفية
15 أغسطس 2023 01:08

تونس (الاتحاد)

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أكد مسؤول تونسي، أمس، وفاة 5 مهاجراً وفقدان 7 وإنقاذ 23 بعد انقلاب قارب يقل  مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مدينة صفاقس. وقال متحدث محكمة ولاية صفاقس فوزي المصمودي، إن القارب كان يقل عشرات المهاجرين، غالبيتهم من التونسيين، تم إنقاذ 23 منهم وانتشال جثث 5. وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة في محاولة العثور عن 7 مفقودين. كما أشار المصمودي إلى أن «من بين ركاب القارب أسرة من أفريقيا جنوب الصحراء مكونة من 3 إلى 4 أفراد». ولفت إلى أن السلطات التونسية فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب غرق القارب الذي انقلب على بعد مئات الأمتار من الشاطئ.

السواحل التونسية
تونس
المهاجرون
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
صفاقس
إنقاذ المهاجرين
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