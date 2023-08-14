الهند: ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية إلى 257 قتيلاً

نيودلهي (وكالات)

أعلنت الهند أمس، ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الموسمية التي تجتاح البلاد إلى 257 شخصاً بعد مصرع 7 أشخاص وجرف منزلين إثر انهيار جليدي في محافظة «سولان» بولاية «هيماشال براديش» شمالي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء محلية نقلاً عن الشرطة الهندية القول إن الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية تسببت بمحاصرة نحو 15 إلى 20 شخصاً وأن عمليات الإنقاذ جارية.

وتعد ولاية «هيماشال براديش» من أكثر الولايات الهندية تضرراً بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة، حيث سجلت وفاة 257 شخصاً منذ بداية الأمطار الموسمية في يوليو بسبب الإنهيارات الأرضية والفيضانات وجرف الطرق وحوادث هدم المنازل. وكانت السلطات الهندية أعلنت في وقت سابق أمس، إغلاق المدارس والمعاهد التعليمية بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.