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محادثات لتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرة الحبوب

محادثات لتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرة الحبوب
15 أغسطس 2023 01:09

عواصم (وكالات)

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قال مصدر دبلوماسي، إن تركيا كثفت محادثاتها مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن صفقة الحبوب استعداداً للاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. 
وأضاف المصدر «كثفت تركيا الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصفقة الحبوب، وتشارك وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في هذا الجهد»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.  وقال المصدر «قبل اجتماع أردوغان وبوتين، تم تكثيف العمل لحسم المشاكل التي تواجه تنفيذ مبادرة الحبوب». 
من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام تركية أن «بوتين سيزور تركيا في الأيام المقبلة»، مشيرةً إلى أنه في حال لم يقم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تركيا، سيقوم أردوغان بالسفر إلى الاتحاد الروسي بدلاً من ذلك. 
وأظهرت بيانات من وزارة الزراعة الأوكرانية أمس، أن إجمالي صادرات الحبوب الأوكرانية بلغ 3.12 مليون طن منذ بداية موسم 2023-2024 الذي بدأ في يوليو وينتهي في يونيو المقبل. ولم تقدم الوزارة أرقاماً عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنها قالت إن الشحنات بلغت 2.65 مليون طن حتى 15 أغسطس 2022. وتأثرت الصادرات الأوكرانية منذ انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي دعمته الأمم المتحدة، لكن بيانات الوزارة لم تكشف عن تفاصيل الصادرات منذ انهيار الاتفاق. وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت 848 ألف طن من الحبوب منذ بداية أغسطس.
وشمل إجمالي كمية الصادرات من الحبوب منذ بداية هذا الموسم 1.48 مليون طن من الذرة و1.25 مليون طن من القمح و385 ألف طن من الشعير.
وبلغت الصادرات في موسم 2022-2023 بالكامل قرابة 49 مليون طن، متجاوزة الكمية في الموسم السابق التي بلغت 48.4 مليون طن.
وتم تصدير معظم الكميات عبر موانئ البحر الأسود بموجب الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي للتصدي لأزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية.

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