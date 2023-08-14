اليمن: انتهاكات الحوثي عمقت الأزمات الاقتصادية والإنسانية

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي أفشلت كل فرص السلام وتقود باعتداءاتها البلاد لتعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية، مجددةً التزامها بتحمل مسؤولياتها والعمل على معالجة الأوضاع بكل السبل. وأشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، خلال استقباله أمس، المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمنبي، بالدور السويدي في وضع ملف اليمن على رأس أجندة المجتمع الدولي، وجهودها في تنظيم مؤتمر المانحين، وإسهامها في دعم مسار السلام في اليمن.

وتطرق عبدالملك، إلى الوضع السياسي والاقتصادي القائم وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها، والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب، مؤكداً أن جماعة الحوثي أفشلت كل فرص السلام، وتقود باعتداءاتها البلاد إلى تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وأهمية المواقف الدولية الحازمة من هذه الممارسات. واستمع رئيس الوزراء، من المبعوث السويدي إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته مع الأطراف المحلية والإقليمية، من أجل دعم جهود السلام واتخاذ مواقف حازمة إزاء تعنت جماعة الحوثي.

بدوره، أكد المبعوث السويدي، حرص بلاده على استقرار اليمن ودعم جهود مسار الأمم المتحدة للسلام، وترتيب موقف استراتيجي أوروبي بالنسبة لليمن، بحيث يظل تحقيق السلام أولوية في السياسة الخارجية للاتحاد. وأشار إلى استمرار، وحشد الدعم الدولي للجانب الإنساني والإغاثي، والتنظيم المشترك لمؤتمر المانحين لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية لليمن.

وفي السياق، أشار وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، إلى «استمرار جماعة الحوثي في النهج السلبي نفسه تجاه الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن ومواصلة سياسة العنف والعدوان بأساليب وطرق مختلفة، وأسوأها على الإطلاق الحرب الاقتصادية التي تشنها على الشعب اليمني بأدوات اقتصادية وعسكرية واستهدافها للمقدرات الاقتصادية للشعب اليمني وسعيها لمفاقمة الأوضاع الإنسانية المتردية». وأكد أن الحكومة ماضية في تحمل مسؤولياتها والعمل على معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بكل السبل الممكنة ومستعدة لاستحقاقات الحرب إذا فرضت عليها أو السلام إذا جنحت له جماعة الحوثي.

أمنياً، أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة، أمس، طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري بأن «الدفاعات الجوية للقوات المشتركة رصدت مسيّرة حوثية استطلاعية أثناء محاولتها التحليق في سماء ميناء الحيمة، وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها».

وتُعد الطائرة الحوثية الثانية من نوعها يتم إسقاطها في محور الحديدة خلال 72 ساعة.

وانطلقت أمس، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف معاناة أبناء محافظة الحديدة من انتهاكات الحوثي جراء استمراره في إغلاق الطرقات بين مديريتي «حيس» و«الجراحي». وتُركز الحملة على المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الحديدة مع إغلاق الطرقات من قِبل الحوثيين الذين يمارسون بحقهم سياسة العقاب الجماعي.

ويعاني أبناء محافظة الحديدة صعوبة التنقل وإيصال شحنات الغذاء وتبادل الزيارات، بسبب اضطرارهم لاستخدام طرق بديلة شاقة، نتيجة استمرار الحوثي في إغلاق طريق «حيس الجراحي».