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القوات اليمنية تسيطر على أحد أبرز معاقل «القاعدة» في أبين

أرشيفية
15 أغسطس 2023 01:08

عدن (الاتحاد)

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سيطرت القوات اليمنية المشتركة أمس، على جبال «وادي جنن» أحد أبرز معاقل تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين، وذلك بعد يوم واحد من السيطرة على «معسكر الحجلة» الاستراتيجي بمديرية «مودْية» جنوبي اليمن.
وأكد مصدر عسكري أن القوات المشاركة في حملة «سيوف حُوّس» انتشرت في كامل جبال «وادي جنن» عقب اقتحامها والسيطرة عليها، إذ يُعد أحد معاقل تنظيم «القاعدة»، علاوة على أنه يجري ملاحقة العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار باتجاه محافظة البيضاء المحاذية، وسط اليمن. وأوضح المصدر إن القوات اليمنية المشتركة تواصل عملياتها الأمنية بهدف استكمال تطهير كافة المناطق والجبال والوديان والشعاب التي تفر لها عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي خاصة القريبة من محافظتي شبوة والبيضاء.
من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية، بمقتل عنصرين من القوات المشتركة فيما جرح آخرون، في هجوم شنته جماعة الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة «الحلحل» شرقي «لودر» بأبين. وقالت المصادر، إن القوات المرابطة هناك أفشلت هجوماً حوثياً واسعاً وأجبرت العناصر الحوثية على التراجع.

القوات اليمنية المشتركة
الأزمة اليمنية
الجيش اليمني
اليمن
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