السوداني: العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية

هدى جاسم (بغداد)

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، بأن بلاده ليست بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، كاشفا عن إجراء حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي. وقال السوداني خلال اجتماعه مع قادة الصنوف والآمرين من القوات المسلّحة: «أصبح العراقيون بعد معارك التحرير، أكثر وحدةً من أي وقت مضى، بعدما كان العُنف الطائفي والانقسام سائداً بعد سنوات التغيير».

وأضاف أن «جميع العراقيين قاتلوا في خندق واحد من جميع القوميات والأديان والمذاهب والمكوّنات»، داعيا إلى «مراجعة كل الخطط والاستعدادات والبقاء في هذا المستوى من الاستعداد المطلوب لأي حركة قد يلجأ لها تنظيم داعش الإرهابي، الذي يحاول أن يعيد الحياة إلى صفوفه».

ولفت السوداني إلى أنه «اليوم أمام استحقاق معركة الاستقرار والتنمية والازدهار، وهي ليست بالمهمة السهلة»، موضحاً أن «تحرير الموصل من المعارك المهمة، في وقت توقع الجميع أن الأمر حُسم لصالح داعش ونهاية العراق وكل العالم مدين لتضحيات العراقيين في تلك المعركة، لأن عصابة داعش لم تستهدف العراق فقط وإنما كانت مؤامرة أكبر في استهداف دول المنطقة». وطالب بـ «الحفاظ على عمل المؤسسة الأمنية وعلى مسارها المهني وفق القانون والدستور، وهو التزام من كل القوى السياسية، وضمن الاتفاق الذي تشكلت بموجبه هذه الحكومة، وصوّت عليه البرلمان».

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة عراقية قراراً بالحجز على ممتلكات وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار إسماعيل بتهم استغلال منصبه والرشوة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن «محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار». وقال مصدر قضائي، إن «محكمة تحقيق الكرخ أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق بتلقي رشى».