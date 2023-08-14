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لبنان.. رفع الجاهزية الأمنية بعد أحداث العنف الأخيرة

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
15 أغسطس 2023 01:09

بيروت (الاتحاد)

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أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، أمس، رفع حالة «الجاهزية الأمنية» في عموم البلاد، بعد أحداث عنف متفرقة في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما حصل من أحداث ما زال «مدار تحقيقات جارية وفق الأصول».
وأكد المولوي في مؤتمر صحفي عقده المولوي بعد ترؤسه اجتماع مجلس الأمن المركزي في بيروت، «رفع الجهوزية الأمنية التامة لمواكبة التطورات وحماية المدنيين»، مشدداً على أن «ما حصل من أحداث هو مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول عند السلطات الأمنية، تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار».
وقال المولوي: «لا شيء يعلو فوق القانون.
وتعليقاً على أحداث بلدة «الكحالة» التي هاجم مسلحو ميليشيا «حزب الله» الإرهابية سكانها، قال المولوي: «سمعنا تصريحات تُذكّرنا بالحرب، ونؤكد ضرورة خطاب الدعوة للعيش المشترك وتثبيت السلم الأهلي».

لبنان
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وزير الداخلية اللبناني
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