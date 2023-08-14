50 درجة مئوية الحرارة في بغداد

بغداد (أ ف ب)

يشهد العراق موجة شديدة الحرارة، كسرت حاجز الـ50 درجة مئوية في العاصمة بغداد، وارتفعت أكثر في محافظات الجنوب، ما ضاعف صعوبة الحياة، خاصة لمن يعملون في أماكن مكشوفة. وقالت دائرة الأنواء الجوية العراقية، إن درجات الحرارة بلغت في العاصمة بغداد خمسين درجة مئوية يومي الأحد والاثنين، وتوقّعت أن تنخفض الحرارة قليلاً في الأيام المقبلة، لكنها ستبقى مرتفعة حتى نهاية سبتمبر.

وألقت الموجة شديدة الحرارة بثقلها على حياة الناس، خاصة في ظل توافر الكهرباء لساعات قليلة يومياً، وفيما قلّصت بعض محافظات جنوب العراق، مثل ذي قار دوام الموظفين.. كان العمال المجبرون على العمل تحت الشمس الحارقة أكثر المتضررين من ارتفاع الحرارة.

ولجأت حديقة حيوانات بغداد لوضع أحواض مياه إضافية للدببة والنمور، ومبردات هواء حول أقفاص الأسود.