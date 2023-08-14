زيلينسكي يتفقد خط جبهة القتال في دونيتسك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه توجه إلى الجبهة الشرقية حيث تفقد القوات الأوكرانية التي خاضت معارك لاستعادة أراض من الروس حول مدينة باخموت.

وكتب زيلينسكي، على تطبيق تلغرام «زرت (...) كتائب تنفذ +مهمات قتالية+ في منطقة دونيتسك» و«ناقشنا مع القائد مشاكل يواجهها الجنود واقتراحات لمعالجتها».

وأرفق الرئيس الأوكراني رسالته بمقاطع مصورة يظهر فيها مصافحاً جنوداً ينتمون إلى وحدات مختلفة، ومتحدثاً إليهم.

وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق اليوم الاثنين، أنها أحرزت تقدما محدودا في إطار هجومها المضاد الذي باشرته قبل أكثر من شهرين لتحرير أراض تسيطر عليها موسكو.

وعبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، شكر زيلينسكي للولايات المتحدة «برنامجاً جديداً للمساعدة» العسكرية بقيمة «مئتي مليون دولار».