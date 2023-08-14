الثلاثاء 15 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا تعترض قاذفتين روسيتين شمالي اسكتلندا

طائرة تايفون
14 أغسطس 2023 19:33

قالت بريطانيا إن طائرات مقاتلة تابعة لها من طراز "تايفون"، اعترضت قاذفتين روسيتين أثناء قيامهما بدورية في المجال الجوي الدولي إلى الشمال من اسكتلندا اليوم الاثنين.
وقال جيمس هيبي وزير القوات المسلحة البريطانية "انطلق الطيارون بطائرات تايفون لاعتراض قاذفتين روسيتين بعيدتي المدى هذا الصباح، وتابعوهما أثناء تحليقهما شمالي جزر شيتلاند، استعدادا لمواجهة أي تهديد محتمل لأراضي المملكة المتحدة".
وأضافت بريطانيا أنها ترسل مقاتلاتها بصورة روتينية في مثل تلك المواقف لتأمين أجواء البلاد وحمايتها.
وذكرت أن عددا من الطيارين البريطانيين قادوا، في الآونة الأخيرة، مهمة تأمين جوي تابعة للحلف في استونيا وأجروا خلالها أكثر من 50 عملية اعتراض لطائرات.
وقالت روسيا، في وقت سابق إن، القاذفتين الاستراتيجيتين كانتا تجريان دوريات روتينية فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي.

أخبار ذات صلة
وزير الدفاع الروسي: الأزمة في أوكرانيا كشفت ضعف الأسلحة الغربية
قصف روسي على مواقع صناعية عسكرية أوكرانية
المصدر: وكالات
تايفون
قاذفات
روسيا
بريطانيا
اعتراض
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزّي في ضحايا الفيضانات
اليوم 20:34
قافلة للجيش الهندي في جبال الهيمالايا
عربي ودولي
الصين والهند تتوصلان إلى اتفاق حول المناطق الحدودية
اليوم 20:28
جانب من لقاء وزيري الخارجية السعودي والسوري (وكالات)
عربي ودولي
السعودية وسوريا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©