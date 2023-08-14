مولدوفا تطرد عشرات الدبلوماسيين والموظفين الروس

غادر 22 دبلوماسيا روسيا وعشرات الموظفين الآخرين، العاصمة المولدوفية كيشيناو، اليوم الاثنين، تاركين وراءهم طاقما محدودا لتسيير الأعمال.

وقال مسؤولون في مولدوفا إن خفض عدد العاملين في السفارة الروسية إلى 25 من 80 سيحقق التكافؤ مع سفارة مولدوفا في موسكو.

ونشرت وسائل الإعلام المولدوفية مقطعا مصورا أظهر خروج حافلتين من السفارة الروسية ترافقهما الشرطة باتجاه المطار.

وقال مصدر في مطار كيشيناو لوكالة رويترز للأنباء إن الطائرة، التي تقل موظفي السفارة، أقعلت إلى مدينة سوتشي الروسية، ومن هناك ستتوجه إلى العاصمة موسكو.

كما طُلب من 23 من موظفي الدعم الفني وأسرهم المغادرة مع الدبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية في مولدوفا إنه لا يمكن أن يبقى أكثر من 10 دبلوماسيين روس و15 موظف دعم في كيشيناو اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وطلبت الوزارة من روسيا تقليص عدد العاملين في سفارتها في كيشيناو الشهر الماضي.