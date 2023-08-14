كاكار يؤدي اليمين رئيسا للحكومة في باكستان

أدى أنوار الحق كاكار، اليمين أمام الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الاثنين، رئيسا للحكومة للإشراف على الانتخابات العامة.

ينحدر كاكار من إقليم بلوخستان في جنوب غرب البلاد وسيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة يرأسها حتى الانتخاب البرلمانية التي ستسفر عن حكومة جديدة.

وقدم كاكار استقالته، أمس الأحد، من عضوية مجلس الشيوخ ومن حزب "بلوخستان عوامي".

وقال كاكار (52 عاما) أمس الأحد "نظرا للمسؤولية الأساسية المنوطة بي كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، فقد قررت التنازل عن عضويتي في حزب بلوخستان عوامي والتخلي عن منصبي في مجلس الشيوخ. أطلب منكم جميعا الدعاء لي".

ينص دستور باكستان على أن تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات العامة التي يتعين إجراؤها في غضون 90 يوما من تاريخ حل مجلس النواب، وهو ما يعني في هذه الحالة إجراء الانتخابات بحلول أوائل نوفمبر المقبل.

وقد تتأخر الانتخابات نظرا لأن اللجنة الانتخابية يتعين عليها إعادة تشكيل مئات الدوائر الانتخابية الاتحادية والإقليمية. وبناء على ذلك، ستحدد موعدا للانتخابات.

وقال زعيم المعارضة راجا رياض، لمحطة "جيو نيوز"، إنه يعتقد أن الانتخابات ستجري في فبراير من العام المقبل وليس قبل نوفمبر، كما كان مقررا.