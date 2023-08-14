النيجر ترد على عقوبات فرضتها مجموعة إكواس

رد رئيس الوزراء النيجري الجديد علي محمد الأمين زين، اليوم الاثنين، على العقوبات التي فرضتها عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) ردا على انقلاب الشهر الماضي.

وأعلن زين، الخبير الاقتصادي الذي عيّنه الجيش قبل أسبوع، أن بلاده قادرة على "تجاوز" تلك العقوبات، معتبرا أنها تطرح "تحديا غير منصف" على البلاد.

وقال زين، في مقابلة أجراها معه موقع "دويشته فيله" الألماني، معلقا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية "نعتقد أنه حتى ولو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لا بدّ أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه".

وأعرب زين، في المقابلة، عن تفاؤله بعد زيارة وفد من رجال الدين النيجيريين إلى العاصمة النيجرية نيامي في نهاية الأسبوع وإجراء محادثات مع إكواس، مشددا على أهمية روابط النيجر مع نيجيريا ومع المنظمة الأفريقية.

وقال "يهمنا للغاية أن نحافظ على هذه العلاقة المهمة والتاريخية وعلى أن تعطي إكواس الأولوية في تحركها للمسائل الاقتصادية البحتة".

وأكد أن "جوهر مبدأ التضامن يقضي بالعمل من أجل تمكين كل الدول، التي تنتمي إلى هذا الاتحاد، من أن تكون في موقع يخولها إحلال الظروف الملائمة للازدهار والسماح لكل من الدول أن تستفيد من تضامن الجماعة".

وحذر "إذا لاحظنا أن المبدأ السياسي والعسكري يأتي في الصدارة بدل هذا التضامن الاقتصادي، فسيكون ذلك مؤسفا للغاية".

وحض الشعب على "وضع ثقته في السلطات الجديدة"، مؤكدا "ركزنا عملنا على خدمته بنزاهة وكفاءة كاملتين".

وأطاح الجيش بالرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو الماضي.