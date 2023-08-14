الثلاثاء 15 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

النيجر ترد على عقوبات فرضتها مجموعة إكواس

جنود يؤمنون تجمعا شعبيا في العاصمة النيجرية نيامي
14 أغسطس 2023 16:49

رد رئيس الوزراء النيجري الجديد علي محمد الأمين زين، اليوم الاثنين، على العقوبات التي فرضتها عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) ردا على انقلاب الشهر الماضي.
وأعلن زين، الخبير الاقتصادي الذي عيّنه الجيش قبل أسبوع، أن بلاده قادرة على "تجاوز" تلك العقوبات، معتبرا أنها تطرح "تحديا غير منصف" على البلاد.
وقال زين، في مقابلة أجراها معه موقع "دويشته فيله" الألماني، معلقا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية "نعتقد أنه حتى ولو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لا بدّ أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه".
وأعرب زين، في المقابلة، عن تفاؤله بعد زيارة وفد من رجال الدين النيجيريين إلى العاصمة النيجرية نيامي في نهاية الأسبوع وإجراء محادثات مع إكواس، مشددا على أهمية روابط النيجر مع نيجيريا ومع المنظمة الأفريقية.
وقال "يهمنا للغاية أن نحافظ على هذه العلاقة المهمة والتاريخية وعلى أن تعطي إكواس الأولوية في تحركها للمسائل الاقتصادية البحتة".
وأكد أن "جوهر مبدأ التضامن يقضي بالعمل من أجل تمكين كل الدول، التي تنتمي إلى هذا الاتحاد، من أن تكون في موقع يخولها إحلال الظروف الملائمة للازدهار والسماح لكل من الدول أن تستفيد من تضامن الجماعة".
وحذر "إذا لاحظنا أن المبدأ السياسي والعسكري يأتي في الصدارة بدل هذا التضامن الاقتصادي، فسيكون ذلك مؤسفا للغاية".
وحض الشعب على "وضع ثقته في السلطات الجديدة"، مؤكدا "ركزنا عملنا على خدمته بنزاهة وكفاءة كاملتين".
وأطاح الجيش بالرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو الماضي.

أخبار ذات صلة
بوتين يقدم رؤيته من أجل حل للوضع في النيجر
قادة الانقلاب في النيجر يعتزمون محاكمة بازوم بـ«الخيانة العظمى»
المصدر: آ ف ب
النيجر
انقلاب
محمد بازوم
إيكواس
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
عقوبات
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزّي في ضحايا الفيضانات
اليوم 20:34
قافلة للجيش الهندي في جبال الهيمالايا
عربي ودولي
الصين والهند تتوصلان إلى اتفاق حول المناطق الحدودية
اليوم 20:28
جانب من لقاء وزيري الخارجية السعودي والسوري (وكالات)
عربي ودولي
السعودية وسوريا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©