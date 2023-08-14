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أوكرانيا تدلي ببيان بشأن جبهات القتال

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
14 أغسطس 2023 16:35

أفادت أوكرانيا، اليوم الاثنين، باحتدام القتال على طول خط المواجهة وإحراز «بعض النجاح» في مناطق بالجنوب الشرقي حيث تحاول كييف استعادة أراض تسيطر عليها روسيا.
وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن التحصينات الروسية القوية تقوض التقدم.
وأضافت ماليار أن الجيش الأوكراني حقق نجاحاً حول قرية «ستارومايورسك» التي تبعد نحو 60 ميلاً جنوب شرق دونيتسك، بالإضافة إلى مواصلة القتال في جبهتين بالجنوب.
وتابعت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات تخوض معارك لاستعادة السيطرة على «أوروزخين» المجاورة. وقال مسؤول محلي في منطقة زابوريجيا، أمس الأحد، إن كييف تحاول اختراق الخطوط الروسية عن طريق كسب موطئ قدم في القريتين.
وقالت ماليار، في بيان لمنصة عسكرية رسمية: «تقع أعمال قتالية قرب أوروزخين... وتم إحراز بعض التقدم على المحورين الجنوبي والجنوبي الشرقي قرب ستارومايورسك».
بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد الذي طال انتظاره في يونيو الماضي. وأقر مسؤولون من كييف بأن التقدم كان أبطأ من المأمول وعرقلته الدفاعات الروسية القوية.

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المصدر: رويترز
أوكرانيا
جبهات القتال
دونيتسك
زابوريجيا
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