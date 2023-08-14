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ميلي يفوز بالانتخابات الرئاسية التمهيدية في الأرجنتين

ميلي يفوز بالانتخابات الرئاسية التمهيدية في الأرجنتين
14 أغسطس 2023 15:55

أعلنت وسائل إعلام أرجنتينية اليوم الإثنين، فوز الشعبوي خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية التمهيدية أمس الأحد.  

وأوضحت صحيفة كلارين اليوم، أن الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 52 عاما، حصل على 11ر30 % من الأصوات بعد فرز 96 % من مراكز الاقتراع.

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 وتمثل الانتخابات التمهيدية المطلوبة قانونيا، المعروفة باسم "باسو" في الأرجنتين، توضيحا لمعرفة الأحزاب التي سوف تتنافس على أعلى منصب في الانتخابات الرئاسية في 22 أكتوبر. ومن غير المسموح سوى للأحزاب والتحالفات الانتخابية التي حصلت على 5ر1 % من الأصوات، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

 

المصدر: د ب أ
انتخابات
الأرجنتين
الانتخابات الرئاسية
بوينس آيرس
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