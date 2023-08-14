مفقودون جراء أمطار غزيرة وانزلاقات أرضية في إيطاليا

تسبب هطول أمطار غزيرة في بلدية باردونيكيا بشمال إيطاليا غربي تورينو في فقدان خمسة أشخاص وحدوث انزلاق أرضي وانزلاق طيني.

ويقوم رجال الإنقاذ بالبحث عن المفقودين في أعقاب العاصفة الشديدة في وقت متأخر من ليل أمس الأحد. وذكرت وكالتا أنباء "أنسا" و"أدنكرونوس" الإيطاليتان صباح اليوم الاثنين أنه تم إجلاء نحو 120 شخصا. كما أسفرت الأمطار والانزلاقات الأرضية عن فيضان مياه أحد الأنهار على ضفافه في البلدة الواقعة في منطقة بيدمونت.

وأعلنت فرق الإطفاء الإيطالية عن وقوع أضرار جسيمة في وسط البلدة بالقرب من الحدود مع فرنسا صباح اليوم الاثنين. وأعلن عمال الإنقاذ أنه تم إجلاء ستة أشخاص في منزل متنقل غمرته المياه والطين خلال العاصفة، وأن البحث عن المفقودين يتواصل بالتعاون مع الشرطة.

واستقبل الصليب الأحمر الإيطالي نحو 120 شخصا تم إجلاؤهم وإيواؤهم في المخيم والفنادق التابعة له. وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كتلا ضخمة من الطين تتدحرج في الشوارع، وتجرف كل شيء في طريقها بأقصى قوتها. وجرف الانهيار الأرضي عدة سيارات.